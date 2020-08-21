Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb объявил о конфиденциальной подаче заявки на проведение IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Компания не определила количество акций для размещения, а также ценовой диапазон.

Airbnb планирует провести публичное размещение акций после того, как ведомство проверит ее документы «на соответствие рыночным и другим условиям». Финансовое состояние компании останется неясным до публикации итогов III квартала, пишет TechCrunch.

Впервые Airbnb объявил о планах провести IPO в сентябре 2019 года. Тогда бизнес оценивался в 31 млрд. долларов. В марте этого года компания сообщила, что может отложить IPO до 2021 года из-за коронавируса и его экономических последствий. Количество бронирований через платформу в некоторых городах упало на 96%. В апреле стоимость Airbnb снизилась на 16%, до 26 млрд. долларов. В мае компания уволила почти 1,9 тыс. сотрудников, чтобы сократить расходы.