Ads Transparency для Chrome объяснит, какую рекламу видит пользователь и почему
В официальном магазине Chrome Web Store появилось расширение с названием Ads Transparency Spotlight, которое объясняет пользователю, почему ему показывают конкретную рекламу. Расширение Ads Transparency Spotlight, выпущенное для браузера Chrome, будет показывать пользователю статистику и данные по рекламе, находящейся на конкретной странице, а также информацию, на основе которой эта реклама тут появилась. Эта информация включает в себя возраст, пол, заходы на сайт рекламодателей, местоположение и темы, связанные с сайтами, которые он посещал.
С помощью Ads Transparency Spotlight можно узнать:
- Точное число рекламных объявлений на веб-странице.
- Список рекламных провайдеров, отвечающих за размещение рекламы на странице.
- Полный список всех компаний и служб, имеющих отношение к отображаемой на странице рекламе (например, сетей доставки контента или поставщиков аналитики), независимо от того, кто внедрил схему.
- Факторы, определяющий показ конкретного объявления (возраст, гендер, посещения сайтов рекламодателя, местоположение, темы, связанные с сайтами, которые он посещал).