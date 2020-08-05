Ads Transparency для Chrome объяснит, какую рекламу видит пользователь и почему

В официальном магазине Chrome Web Store появилось расширение с названием Ads Transparency Spotlight, которое объясняет пользователю, почему ему показывают конкретную рекламу. Расширение Ads Transparency Spotlight, выпущенное для браузера Chrome, будет показывать пользователю статистику и данные по рекламе, находящейся на конкретной странице, а также информацию, на основе которой эта реклама тут появилась. Эта информация включает в себя возраст, пол, заходы на сайт рекламодателей, местоположение и темы, связанные с сайтами, которые он посещал.

С помощью Ads Transparency Spotlight можно узнать: