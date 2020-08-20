Acronis представляет True Image 2021 — первое решение для персональной киберзащиты, объединяющее технологии резервного копирования с защитой от вредоносных программ

Сегодня компания Acronis, мировой лидер в области киберзащиты, объявила о выпуске Acronis True Image 2021. В новой версии продукта передовые возможности кибербезопасности объединены с лучшими методами персонального резервного копирования, в результате чего появилось первое решение, обеспечивающее полную киберзащиту для частных пользователей, просьюмеров и домашних предприятий по всему миру.

В Acronis True Image включены такие функции кибербезопасности, как защита от вредоносного ПО в реальном времени, антивирусное сканирование по требованию, фильтрация веб-контента и защита систем видеоконференций — это обеспечивает пользователям самую полную киберзащиту. Для частных пользователей и малого бизнеса объединение этих жизненно важных возможностей в одном решении делает защиту доступнее по цене и проще в управлении, при этом безопасность данных и устройств намного повышается.

Такое универсальное решение для киберзащиты подоспело как раз вовремя, когда пандемия COVID-19 выявила пробелы в традиционных решениях и стратегиях. Безопасность домашних компьютеров теперь важна как никогда: как показал недавний опрос компании, почти половина (47%) удаленно работающих людей ни разу не получала ясных указаний по безопасной работе из дома.

«Кроме обычного риска случайного удаления данных или отказа оборудования, домашние системы все чаще подвергаются атакам новых сложных киберугроз. Эксперты сообщают о 400-процентном росте количества кибератак с тех пор, как многие стали работать или учиться из дома. Ведь хакеры знают, что домашние компьютеры обычно защищены хуже офисных, — рассказывает Сергей Белоусов, основатель и генеральный директор компании Acronis. — Резервное копирование без киберзащиты в такой ситуации недостаточно, как и защиты от вирусов без копирования. Acronis True Image 2021 дает простую, эффективную и надежную киберзащиту, необходимую, чтобы противостоять современным угрозам».

Интегрировав в свой продукт технологию борьбы с вредоносным ПО, имеющую сертификат VB100, компания Acronis первой предложила единое решение, нацеленное на весь спектр современных угроз.

Раздельные резервное копирование и киберзащита уже устарели

Характерное для нашего времени широкое применение компьютеров, смартфонов и планшетов придает содержащимся в них данным значительную ценность. Киберпреступники постоянно совершенствуют методы атаки на эти данные; вот почему в отчетах таких независимых исследовательских организаций, как AV-Test, сообщается об обнаружении более чем 350 тыс. новых вариантов вредоносного ПО в день.

Зачастую в качестве цели таких атак преступники выбирают программы и файлы резервного копирования, чтобы не дать восстановить данные, поэтому само по себе копирование больше не дает пользователям достаточной защиты. Также и традиционные решения для кибербезопасности не обеспечивают защиту данных и их восстановление после атаки.

Интеграция дает превосходную киберзащиту

В последние несколько лет Acronis True Image является единственным персональным решением резервного копирования со встроенной защитой от вирусов-вымогателей и кибермайнинга, использующим для блокирования атак в реальном времени технологии исскуственного интеллекта и поведенческие эвристики, одновременно автоматически восстанавливая затронутые файлы.

В версии Acronis True Image 2021 к этим функциям добавилась передовая технология борьбы с вредоносным ПО, которая уже используется в решении для поставщиков услуг Acronis Cyber Protect Cloud. По данным таких независимых лабораторий безопасности, как Virus Bulletin и AV-Test, эта комплексная технология обеспечивает выявление 100% угроз без ложноположительных результатов.

Пользователи Acronis True Image 2021 получают расширенные возможности:

Защита в режиме реального времени с помощью поведенческих эвристик, усиленных методами исскуственного интеллекта и блокирующих любые вредоносные программы — в том числе атаки «нулевого дня», ранее не известных типов;

Полное антивирусное сканирование системы или быстрое сканирование уязвимых файлов по требованию пользователя, которое может быть запланировано на будущее или запущено сразу;

Фильтрация веб-контента, не дающая пользователям Windows посещать вредоносные сайты, содержащие вредоносное ПО, дезинформацию, мошеннические схемы и фишинговые ловушки;

Защита видеоконференций, блокирующая атаки на популярные приложения для удаленной работы такие как Zoom, Cisco Webex и Microsoft Teams;

Продвинутую технологию распознавания угроз, сочетающую поведенческий и сигнатурный анализ;

Систему карантина и списка исключений, позволяющие автоматически изолировать угрозы и, с другой стороны, разрешать нужным программам работать без перебоев.

Эти возможности включены в лицензии Advanced и Premium и предлагаются в виде трехмесячной пробной версии с лицензиями Standard и Essential. Таким образом, Acronis True Image 2021 дает частным пользователям и малому бизнесу доступ к тем же технологиям киберзащиты, которыми пользуются крупные международные компании и лучшие спортивные команды.

Надежно как всегда

Расширение функций по борьбе с вредоносным ПО не снижает возможности Acronis True Image по резервному копированию, ведь такие риски, как отказы дисков, случайное удаление данных, потеря и кража устройств, никуда не исчезают.

В новой версии эти возможности подверглись ряду улучшений, позволяющих пользователю всегда иметь возможность восстановления данных и системы. Сюда относятся:

Возобновляемая репликация резервных копий: в случае разрыва WiFi-соединения во время сохранения локальной копии в облако процесс возобновится с точки прерывания, а не начнется заново, так что уже сохраненные данные не будут дублированы.

Ускоренная валидация резервных копий: пользователь может выбрать валидацию только последней версии копии, что значительно ускоряет обычный процесс оценки эффективности копирования.

Новые опции для виртуальных машин: пользователь теперь может монтировать, перемещать, переименовывать и конвертировать в формат .vhd архивы .tibx, используя их как виртуальные машины.

Больше информации, а также сравнение технологий различных персональных решений можно найти на странице программы обозревателей Acronis.

Пользователям доступны четыре версии Acronis True Image: Standard, Essential, Advanced и Premium. Стоимость лицензий на один компьютер начинается от 59,99 долларов для Standard и 49,99 долларов для Essential. Специальные стартовые цены на лицензии Advanced и Premium (начиная с 69,99 долларов и 99,99 долларов соответственно) доступны до ноября 2020 года, когда начнет действовать полная рекомендованная производителем розничная цена (начиная с 89,99 долларов и 124,99 долларов соответственно).