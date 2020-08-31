Acer и ESL запускают онлайн-турнир Acer’s Predator League в регионе EMEA

Компания Acer и международная киберспортивная организация Electronic Sports League (ESL) объявили о запуске онлайн-турнира Acer’s Predator League в регионе EMEA.

Для проведения соревнований ESL предоставит платформу ESL Play, а также будет продвигать киберспортивную платформу нового поколения Planet9. Игроки смогут потренироваться со знаменитыми киберспортсменами, а среди зрителей разыграют ценные призы.

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«Predator League станет отправной точкой для будущих чемпионов. Компания Acer продолжает инвестировать в долгосрочное развитие киберспорта. Мы в свою очередь, рады помочь и расширить наше партнерство с Acer в рамках запуска первого онлайн-чемпионата в регионе EMEA», — отметил основатель и генеральный директор ESL Ральф Райхерт (Ralf Reichert).

Турниры по Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) в рамках Predator League будут проводиться в Германии, Нидерландах, Швеции, Дании и на Ближнем Востоке. Начинающие игроки смогут выиграть свои первые призы и получить возможность потренироваться на Planet9 с лучшими в мире тренерами.

В течение четырех недель в каждой из стран состоятся два квалификационных онлайн-турнира и плей-офф с участием восьми команд в каждой лиге. Турниры будут организованы на платформе ESL Play.

Точные даты и расписание объявят в ближайшее время региональные подразделения. Все полуфиналы и гранд-финал пройдут в прямом эфире. Зрители смогут принять участие в розыгрыше призов.