95% пользователей WeChat в Китае готовы отказаться от iPhone

Недавно подписанный президентом США Дональдом Трампом указ запрещает американским компаниям вести бизнес с Tencent — разработчиком популярного китайского мессенджера WeChat. По мнению аналитиков, этот документ способен фактически обрушить продажи iPhone в Китае — одном из крупнейших рынков сбыта «яблочной» продукции.

Мессенджер WeChat — одно из самых популярных приложений в Китае. Более миллиарда человек ежедневно активно его используют, причем не только для общения. Приложение заменило большое количество других сервисов — через него оплачивают покупки, проезд, осуществляют различные платежи и так далее. В социальной сети Weibo было опрошено 1,2 млн. человек, которых попросили выбрать между WeChat и их iPhone. 95% респондентов ответили, что они скорее откажутся от своего iPhone, чем потеряют WeChat.

Аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) заявил, что ежегодные поставки смартфонов iPhone могут сократиться на 25–30%, если Apple будет вынуждена удалить WeChat из своих магазинов приложений по всему миру. По той же причине Куо не исключает снижение мировых продаж AirPods, iPad и Apple Watch на 15-25%. Тем не менее представители WeChat считают, что распоряжение Трампа будет применяться к приложению только в США, а его китайская версия останется в App Store.

В прошлом финансовом году на долю Китая пришлось 17% общей выручки Apple, что эквивалентно 43,7 млрд. долларов.

На этой неделе представители компаний Apple, Ford, Goldman Sachs, Intel, Morgan Slidan, Procter & Gamble, United Parcel Service Inc и других, приняли участие в видеоконференции с Белым домом, на которой они говорили о потенциальных последствиях запрета WeChat для их бизнеса.