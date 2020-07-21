21.07.2020

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Zoom побил все рекорды, возглавив App Store

Zoom

Приложение для видеоконференций Zoom стремительно набирает популярность. Оно побило все предыдущие рекорды по количеству загрузок из App Store, включая результат TikTok.

Согласно недавнему исследованию Sensor Tower, во втором квартале 2020 года приложение Zoom загрузили около 90 млн. раз только в США.

Zoom не единственное приложение, которое стало очень популярным на фоне пандемии и перехода многих на удаленную работу и обучение. Стали более популярными приложения для здоровья и фитнеса, для бизнеса, а также различные образовательные приложения. Снижение количества загрузок показали приложения для путешествий, спорта и навигации

Во втором квартале этого года количество загрузок приложений во всем мире достигло рекордного уровня в 37,8 млрд. Это на 31,7% больше, чем в прошлом году. Количество установок в App Store выросло на 22,6% до 9,1 млрд, а Google Play — на 34,9%, до 28,7 млрд.

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