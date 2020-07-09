09.07.2020

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Xiaomi выпустила бумажный блокнот со сканером отпечатков пальцев

Xiaomi

На краудфандинговой площадке Youpin появилась новинка, представленная одним из партнеров компании Xiaomi – бумажный блокнот со сканером отпечатков пальцев. Новинка подойдет тем, кто заботится о сохранности своих рукописных заметок.

Xiaomi

Разблокировать блокнот можно при помощи сканера отпечатков пальцев, расположенного на боковой грани. Процесс занимает не более 0,5 секунды и сопровождается вибрацией, подтверждающей срабатывание сенсора.

В ежедневник встроен аккумулятор емкостью 160 мАч, заряжающийся через порт USB Type-C. Заявленная автономность модели составляет до двух месяцев.

В дополнение, внутри блокнота установили несколько держателей для ручек, карт или записок. Когда чистые страницы закончатся, в обложку можно будет вставить сменный блок с новыми листами.

В продаже блокнот появится в серой и зеленой расцветках. Стоимость в Китае составляет 43 доллара.

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