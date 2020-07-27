Xiaomi разрабатывает смартфон с отсеками для хранения беспроводных наушников

Компания Xiaomi запатентовала смартфон с необычной конструкцией, которая подразумевает хранение беспроводных наушников прямо в его корпусе. Описание новинки обнародовано на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO).

На верхней панели устройства размещаются отсеки для хранения полностью беспроводных наушников погружного типа, при этом в таком состоянии они будут постоянно заряженными. Такое решение позволит отказаться от использования зарядного футляра для наушников.

Сами наушники имеют необычное исполнение — их секция с динамиком может поворачиваться на 90 градусов, благодаря чему они не слишком сильно выступают из корпуса смартфона. Подключение наушников будет происходить по Bluetooth, также ожидается наличие системы шумоподавления.

Для аппарата предусмотрен полностью безрамочный дисплей. У устройства Xiaomi нет видимой фронтальной камеры, возможно, она будет интегрирована непосредственно в область экрана.