Xiaomi представила свой первый OLED-телевизор

Компания Xiaomi выпустила свой первый OLED-телевизор. Новинка представлена в рамках линейки Mi TV Master Series с экраном диагональю 65 дюймов.

Телевизор получил корпус со сверхтонкими рамками, экран занимает 98,8% площади. OLED-панель 4K прошла предварительную заводскую калибровку — значение DeltaE не превышает 1,5. Заявлено 98,5% охвата цветового пространства DCI-P3, 10-битное представление цвета, частота обновления 120 Hz, поддерживаются технологии MEMC и DC Dimming. Контрастность — 1000000: 1, пиковая яркость — 1000 нит, время отклика составляет 1 мс. Есть поддержка HDR10 +, Dolby Vision и Dolby Atmos.

Телевизор оснащен движком AI Master, который в режиме реального времени регулирует множество параметров, за счет чего достигается максимальное качество картинки. Звуковая система построена на девяти громкоговорителях суммарной мощностью 65 Вт.

В основе аппаратной платформы Mi TV Master Series лежит однокристальная система MediaTek MT9652 c четырехъядерным CPU Cortex-A73 частотой до 1,4 GHz и четырехъядерным GPU Mali-G52. Интерфейсные разъемы — два порта USB, три HDMI (один из них HDMI 2.1), а также RJ-45 и S/PDIF.

OLED-телевизор Xiaomi Mi TV Master Series поступит в продажу уже завтра, 3 июля. Стоимость составляет 1840 долларов.