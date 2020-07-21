21.07.2020

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Xiaomi представила проектор Mijia Projector 2 Pro

Xiaomi

Компания Xiaomi представила проектор Mijia Projector 2 Pro с поддержкой XiaoAI Smart Voice Assistant.

Устройство оснащено 4-канальным светодиодным источником света Luminus, который обеспечивает яркость до 1300 ANSI люмен. По утверждению производителя, картинка является яркой даже при использовании проектора в хорошо освещенном помещении.

Обеспечивается 100% охвата цветового пространства Rec709. Кроме того, говорится о поддержке HDR10+. Устройство может выводить изображение максимальной диагональю 200 дюймов, но компания рекомендует диапазон от 60 до 120 дюймов. На расстоянии до 2 м диагональ составляет 80 дюймов, на расстоянии 3 м диагональ увеличивается до 120 дюймов. Имеются два режима фокусировки — TOF Non-Sensing Focus и Camera Focus.

Используется 12-нанометровая однокристальная система Amlogic T972. Утверждается, что это изделие по сравнению с чипами предыдущего поколения дает прирост общей производительности на 63 %. Объем оперативной памяти составляет 2 Gb, емкость флеш-накопителя — 16 Gb.

Проектор оснащен двумя стереофоническими динамиками мощностью 10 Вт. Возможно декодирование видеоматериалов в форматах вплоть до 8K. В качестве операционной системы выступает PatchWall.

Xiaomi Mijia Projector 2 Pro доступен для предварительного заказа, стоимость составляет 658 долларов. Продажи начнутся 29 июля.

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