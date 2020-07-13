13.07.2020

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Xiaomi представила детский мобильный телефон в форме игровой консоли

Xiaomi

На краудфандинговой площадке Xiaomi Youpin появился необычный мобильный телефон. Новинка под названием Xiaomi Qin AI Life внешне напоминает игровую консоль Game Boy и рассчитана на младшую аудиторию пользователей.

Аппарат оснащен экраном диагональю 1,54 дюйма разрешением 240 х 240 пикселей. За автономность отвечает встроенный аккумулятор емкостью 1150 мА·ч.

Qin AI Life оснащен модулями Wi-Fi, GPS, Bluetooth, и eSIM. Аппарат поддерживает функции голосового ассистента XiaoAI. Одной из особенностей гаджета стала функция удаленного родительского контроля, включая определение местоположения ребенка.

Прошивка устройства включает обучающие приложения, энциклопедию с возможностью чтения статей вслух электронным диктором, а также различную образовательную литературу. Габариты составляют 74 х 38,6 х 12,1 мм, вес — всего 48 гр.

Стоимость мобильного телефона в рамках краудфандинговой кампании составляет 57 долларов.

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