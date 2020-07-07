Xiaomi анонсировала умную дверь с 10-дюймовым дисплеем и камерой

Компания Xiaomi запустила краудфандинговую кампанию на платформе Youpin, предложив пользователям умную стальную дверь Xiaobai Wisdom Gate H1.

Габариты умной двери составляют 2050 х 960 х 95 мм, она состоит из двух половин, которые могут открываться независимо или одновременно. Масса двери — 85 кг, толщина — 95 мм. В качестве материала основы выбрана нержавеющая сталь. Отделка новинки выполнена из звукопоглощающих сотовых панелей.

Ключевой особенностью двери стали встроенные 10-дюймовый сенсорный дисплей и камера с разрешением Full HD, выполняющая роль электронного глазка с углом обзора в 150° и модулем инфракрасной подсветки для съемки в ночное время. Заявлена поддержка технологии распознавания лиц. Помимо использования стандартных ключей есть возможность открытия двери при помощи сканера отпечатков пальцев с заявленной точностью считывания 99,7%. Управлять дверью можно при помощи смартфона через приложение Mi Home.

Xiaomi отмечает, что в ходе создания умной двери она зарегистрировала 28 патентов, а инженеры компании провели около 300000 тестов. На разработку двери ушло 15 месяцев.

На стадии коллективного финансирования она будет предлагаться по цене 570 долларов, а после запуска цена увеличится до 713 долларов.