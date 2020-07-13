13.07.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяSoftwareИгрыWatch Dogs Legion выйдет 29 октября

Watch Dogs Legion выйдет 29 октября

Watch Dogs Legion

Изначально компания Ubisoft планировала выпустить Watch Dogs: Legion еще 6 марта, но премьеру перенесли на неопределенный срок. Теперь, в рамках цифрового шоу Ubisoft Forward, компания продемонстрировала обзорный трейлер игрового процесса киберпанк-боевика о хакерах Watch Dogs: Legion и назвала дату его выхода — 29 октября 2020 года.

В этот день игра должна появиться на PC (Uplay, Epic Games Store), PS4, Xbox One и Google Stadia. Также Ubisoft подтвердила планы по выпуску Watch Dogs: Legion на консолях следующего поколения. Версии игры для PlayStation 5 и Xbox Series X поступят в продажу позже остальных.

Действие игры происходит в Лондоне в недалеком будущем, который «переживает тяжелые времена». Разработчики обещают, что по размерам город будет сопоставим с Сан-Франциско из Watch Dogs 2, но с большей плотностью событий.

ТЕГИ:
Ubisoft представила Far Cry 6 - два трейлера и дата выхода
Стартовало открытое бета-тестирование Hyper Scape на PC
Новости по теме
Игры
Стартовало открытое бета-тестиро
Игры
Ubisoft представила Far Cry 6 &#
Игры
Assassin’s Creed Valhalla: дата
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!