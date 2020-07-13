Watch Dogs Legion выйдет 29 октября

Изначально компания Ubisoft планировала выпустить Watch Dogs: Legion еще 6 марта, но премьеру перенесли на неопределенный срок. Теперь, в рамках цифрового шоу Ubisoft Forward, компания продемонстрировала обзорный трейлер игрового процесса киберпанк-боевика о хакерах Watch Dogs: Legion и назвала дату его выхода — 29 октября 2020 года.

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В этот день игра должна появиться на PC (Uplay, Epic Games Store), PS4, Xbox One и Google Stadia. Также Ubisoft подтвердила планы по выпуску Watch Dogs: Legion на консолях следующего поколения. Версии игры для PlayStation 5 и Xbox Series X поступят в продажу позже остальных.

Действие игры происходит в Лондоне в недалеком будущем, который «переживает тяжелые времена». Разработчики обещают, что по размерам город будет сопоставим с Сан-Франциско из Watch Dogs 2, но с большей плотностью событий.