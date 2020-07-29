Выставка CES 2021 состоится в цифровом формате

CES 2021 пройдет исключительно в цифровом формате, об этом организаторы выставки сообщают в пресс-релизе. Причина — пандемия COVID-19. Организаторы решили не устраивать мероприятие, которое собирает десятки тысяч людей.

Мероприятие традиционно состоится в начале года — с 6 по 9 января 2021. Новый формат позволит посетителям виртуально посетить презентации различных компаний и увидеть новинки, которые они представят.

«Технологии помогают работать, учиться и быть на связи во время пандемии — и этот опыт нам поможет для переосмысления CES 2021, чтобы собрать все техно-сообщество вместе более безопасным способом. Используя полностью цифровую платформу в 2021 году, мы сделаем все возможное, чтобы участники выставки смогли продемонстрировать свои наработки существующей и новой аудитории», — говорится в заявлении организаторов CES.

Также было отмечено, что планируется вернуться в Лас-Вегас в 2022 году, объединив лучшие элементы виртуальной и реальной выставок.