Выпущен дистрибутив Linux, воспроизводящий возможности Windows 10
Бразильские разработчики из Linuxfx Software выпустили одноименный дистрибутив, интерфейс которого похож на оболочку операционной системы Microsoft Windows 10, сообщает cnews.ru. Авторы проекта постарались скопировать каждую иконку и каждый элемент интерфейса, влияющий на общее его восприятие, включая стартовое меню, таскбар и вид окон файлового менеджера.
Новая оболочка доступна в составе дистрибутива Linuxfx 10.3, распространяемого на бесплатной основе, и доступна для скачивания для настольных ПК и ноутбуков на базе процессоров Intel и AMD, а также для одноплатных ПК Raspberry Pi второго, третьего и четвертого поколений.
Linuxfx представляет собой сильно модифицированный дистрибутив Ubuntu Linux версии 20.04 LTS, который вышел в апреле 2020 году, так что расширенная 5-летняя поддержкой в полной мере будет распространяться и на него.
Windows-подобная оболочка — это глубокого кастомизированная среда Cinnamon, и визуально отличить ее от оболочки, разработанной Microsoft, будет трудно, поскольку даже при загрузке ОС на экране отображается логотип Windows 10. Девелоперы скопировали «Пуск», панель задач, окна календаря и часов, системный трей, «Проводник» и даже меню виртуальных рабочих столов, как и окно переключения между запущенными программами. В Linuxfx даже есть поддержка мини-программ, расширяющих штатные возможности рабочего стола, а также окно «Параметры» и «Панель управления» — классический компонент ОС Microsoft, появившийся еще в 1985 года в Windows 1.0, и от которого компания планирует избавиться в одном из ближайших обновлений.
Размер дистрибутива Linuxfx составляет 3,7 Gb и включает ряд встроенных программ, в том числе офисный пакет LibreOffice. В данной операционной системе он маскируется под Microsoft Office путем подмены пиктограмм. Для выхода в интернет есть браузеры Firefox и Chrome, для работы с графикой — редактор GIMP, для просмотра фильмов — плеер VLC. Для онлайн-общения есть Skype и Microsoft Teams, для удаленного управления — Anydesk и TeamViewer, для игр — клиент Steam, игрового сервиса компании Valve. Разработчики даже встроили в Linuxfx голосовой помощник, разумеется, с иконкой Cortana. В данном случае он носит название Helloa и воспринимает команды на португальском, испанском и английском языках.
В составе Linuxfx предустановлена WINE (система API Windows), позволяющая запускать на Linux программы, написанные для Windows, а также устанавливать их из дистрибутивов с расширениями .exe и .msi. Разработчики постарались скопировать даже «Блокнот», самый простой текстовый редактор.
Linuxfx может пригодиться владельцам Windows-компьютеров в качестве инструмента для безболезненного перехода на Linux. Внимание к деталям, проявленное разработчиками в процессе копирования интерфейса Windows 10, позволит таким пользователям чувствовать себя «как дома», работая за новой для них ОС. Быстрой адаптации будет способствовать и наличие WINE, дающего возможность запуска привычных Windows-программ.
Linuxfx, как и Windows 10, можно запустить практически на любом компьютере. Системные требования версии для десктопов включают наличие в ПК хотя бы 2 Gb оперативной памяти и всего лишь двух вычислительных ядер в составе центрального процессора.