Владимир Орлов: «Мы не ждем миллионных инвестиций для того, чтобы внедрять инновации»

15 мая 2020 года состоялась видеоконференция Президента Азербайджана Ильхама Алиева с руководством компании Cisco. Эта очередная встреча, пусть и прошедшая в виде видеоконфернеции из-за пандемии коронавирусной инфекции, в очередной раз подчеркивает высокий уровень партнерства Азербайджана и компании, являющейся мировым лидером в сфере цифровых технологий. Азербайджану, как стране, находящейся в фазе активной цифровой трансформации, такое партнерство позволяет осуществлять серьезные структурные преобразования. О небольшой части таких преобразований в интервью Infocity рассказали региональный директор Cisco Azerbaijan Владимир Орлов и специалист по продажам Cisco Smart Cities Олег Саенко.

— На прошедшей в декабре 2019 года выставке Bakutel компания Cisco представила пилотный проект системы управления Умным городом на основании решения Cisco Kinetic IoT Platform. Как развивается этот проект сегодня?

— В.О. — Как вы знаете, у компании Cisco подписан Меморандум о взаимопонимании с Министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики. Также существует определенная программа, в рамках которой мы помогаем правительству страны осуществлять цифровые инициативы. Умный город — это лишь одна из таких инициатив. Следует отметить, что ни один из вендоров не в состоянии осуществить его самостоятельно, но мы можем создавать некие концепты для того, чтобы показать, куда надо двигаться. Безусловно, в процессе построения Умного города существует ряд ограничений, и в своем большинстве они не связаны с информационными технологиями. Вопрос больше организационный, потому что на примере любой страны, и Азербайджан здесь не является исключением, разные подсистемы Умного города находятся в зоне ответственности абсолютно разных структур и людей. Конечно, в Азербайджане есть основополагающие структуры, как «Azərişıq», «Azəriqaz», «Azərsu», BNA и многие другие. Но реальная проблема заключается в том, что очень трудно свести все это где-то на одном уровне для того, чтобы получить синергический эффект от взаимодействия одной вертикали c другими. Именно поэтому мы осуществляем пилотный проект в Бакинском Международном автовокзальном комплексе, наполняя его технологически и создавая при этом возможности для согласованного принятия решений различными системами. Сейчас наша система на вокзале контролирует парковочные датчики, Wi-Fi, систему освещения, камеры видеонаблюдения, датчики качества окружающей среды, ведет подсчет посетителей и т.д. Но в перспективе к этой системе можно будет подключить любые другие городские терминалы и службы учета оплаты парковки, мониторинга нарушителей.

Основной вопрос заключается в том, как максимально эффективно провести эту работу и как сделать так, чтобы она в перспективе давала и другим вертикалям дополнительную выгоду. Поэтому нужно определиться со стратегическими вещами. Например, с такими, как стратегия застройки Баку, транспортная стратегия Баку или транспортная стратегия во всем Азербайджане. А сюда входит и метро, и такси, и автобусы, и дороги, и парковки, и свет. В данном случае вокзал выступает как некий пример идеального Умного города. Потому что там можно легко с помощью небольшого количество устройств объединить все сервисы, чтобы затем было проще инициировать это в том же Баку. Стратегическими вопросами сейчас как раз и занимается правительство и Администрация Президента. Кроме того, сейчас идет проект по модернизации освещения Баку, а во время последней видеоконференции Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил возможность сотрудничества с нашей компанией в сфере улучшения контроля над водными резервами. И поэтому стратегия, которая проводится сегодня, учитывает тот момент, что все устройства, которые будут использоваться, допустим в том же городе, должны иметь возможность подключения.

Пилотный проект на вокзале дает нам ответы и на некоторые другие вопросы. Допустим, мы добились экономии на 90% электроэнергии за счет замены обычного освещения на LED, за счет «тюнинга» систем освещения и интеграции с другими подсистемами, например, с датчиками освещенности внешней среды. И это пример того, каким образом в Умном городе это решение может применяться еще эффективнее. Грубо говоря, мы начинаем с таких вещей, например, как умный свет, которые дадут моментальный результат от их внедрения. Пока мы хотим определить концепцию Умного города. И на этом пути мы проводим консалтинг с компанией Quantela, у которой есть огромный опыт в построении решений для Умных городов в разных странах, а также с рядом других компаний.

Еще одно направление, по которому мы движемся, — это анализ того, что уже есть. Очень часто государственные структуры делают одно и то же. Например, строят одинаковые инфраструктуры, возводят собственные data-центры и т.п. Зачем, если все можно делать централизованно? Поэтому мы проверяем здесь два важных фактора — инфраструктурный и IT. Вот мы сейчас рассматриваем технологии NB-IoT и LoRaWAN, а конкретно на вокзале используем LoRaWAN. Он привлекателен тем, что не имеет никаких операционных затрат, то есть мы построили сеть LoRaWAN, подготовили все сенсоры и датчики, купили всю эту инфраструктуру и у нас нет обязательств платить за это по подписке. В отличие от того же NB-IoT, где есть сервисные отчисления, которые берет оператор, либо какие-то другие облачные подписки, которые берут другие вендоры. Поэтому, по крайней мере сейчас, мы видим LoRaWAN как самый необходимый винтик. На данном этапе эта технология самая привлекательная с экономической точки зрения. Мы и с министром транспорта, связи и высоких технологий Рамином Гулузаде обсуждаем то, как можно с маленькими инвестициями сделать так, чтобы мы значительно повысили активность государственного и частного секторов, в развитии инноваций и IT. И видим, что на базе построенной нами инфраструктуры другие государственные структуры, министерства, какие-то частные компании могут использовать эти наработки для того, чтобы делать свои инновации. Не надо строить что-то большое, дорогое и однотипное. Достаточно одного общего data-центра, а не десяти в каждом министерстве. Достаточно одной общей оптической сети и не нужно прокладывать пять разных. И эффект от экономии будет ощутим сразу же. Отмечу, что при реализации проектов Умного города очень важно иметь партнеров, предоставляющих надежный телекоммуникационный фундамент. Мы, например, активно сотрудничаем с компанией AzInTelecom, действующей при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий. Они являются ключевым участником проекта Smart City, без которого реализация этих инициатив была бы невозможной.

И еще один важный аспект, который мы обсуждали на нашей последней видеоконференции с Президентом Азербайджана, — это платформа. Да, есть некоторые ограничения на использование облачных технологий в Азербайджане. Это касается конфиденциальности хранящихся данных. Платформа должна находиться в Азербайджане, и эта платформа должна давать возможность взаимодействовать разным подсистемам между собой. Вы видели вокзал, где мы сочетали видеонаблюдение с видеоаналитикой, вы видели карту, где можно наблюдать состояние любых подсистем, которые накладываются слоями. И вот эта концепция господином президентом приветствуется, так как она будет давать стимул к цифровизации той или иной вертикали. И наше взаимодействие с правительством поможет создать общую стратегию и общую инфраструктуру. Например, как в случае с умным освещением. Лампы уже будут, а нам нужно будет построить сеть LoRaWAN, добавить определенные модули, и мы сможем светом управлять и привязывать его к состоянию каких-то других подсистем. Поэтому мы сейчас находимся в процессе обсуждения видения Умного города, а вернее концепции, которая на сегодня уже больше похожа на Умную нацию или Умную страну. Нужно понять, что уже есть и что можно добавить, используя небольшие инвестиции, чтобы получить значительную выгоду. И нет разницы, это будет действовать на отдельно взятом вокзале, в сельском хозяйстве, в сфере образования или здравоохранения, которые также входят в платформенную концепцию.

— О.С. — Хочу также отметить, что то, что реализовано в масштабе вокзала, будет работать в городе. Проект масштабируемый и масштабируемый с тем качеством, как это было показано в рамках пилотной зоны. Вокзал достаточно компактный с точки зрения инфраструктуры, он достаточно компактный с точки зрения объектов автоматизации, и при этом он высоко нагруженный. То есть распространить те решения, которые мы внедрили на вокзале, легко и без потери качества можно будет на весь город.

— Вы сказали, что нереально, чтобы один вендор осуществлял подобный проект… Кто выступает вместе с вами?

— В.О. — В реализации проекта на вокзале это был местный подрядчик — компания Eurodesign, которая занималась интеграцией и внедрением. Также в проекте принимает участие компания Philips, кроме света предоставившая нам собственную платформу City Touch, которую мы также интегрировали с нашей платформой Kinetic. Это был такой вендор, как Actilty, который позволяет обеспечить подсоединение и управление датчиками и сенсорами. У нас был слой сенсоров и датчиков разных производителей, потом слой управляемого программного обеспечения этих датчиков. Некоторые подсоединялись напрямую к Cisco Kinetic, а некоторые — через Actilty. Потом был слой управления видеонаблюдением и видеоаналитикой, который обеспечил переход от системы умного паркинга с помощью сенсоров к умному паркингу с помощью видеоаналитики. И все данные для видеоаналитики, включая расписание движения автобусов, температуру, влажность, наличие парковочных мест, время до отправления автобуса, наличие либо отсутствие автобуса, интегрированы в общую систему. Я хотел бы еще раз подчеркнуть уникальность проекта. Дело в том, что здесь больше элементов Умного города, чем может быть в самом городе. На вокзале большой поток пассажиров, есть скопление народа, есть угроза безопасности, есть парковка, есть управление трафиком, есть свет, есть магазины. В то же время управляет этим один человек, что позволяет очень легко принимать решения, которые потом быстро внедряются.

— В ситуации с вокзалом должно быть проще, так как там вы все устанавливали «с нуля». А как быть в других организациях, где часть контроллеров может оказаться аналоговой или вовсе отсутствовать? Вы вычищаете все и устанавливаете новое оборудование?

— О.С. — Для ситуаций, когда мы сталкиваемся с аналоговыми устройствами или устройствами, которые оперируют какими-то определенными стандартами, не использующимися на текущий момент, у нас есть набор технических возможностей. Их подключение к современным цифровым системам производится через промежуточные конвертеры либо с небольшой их модернизацией за счет дополнительной установки устройств считывания, которые уже представляют современную систему, преобразуя данные в понятные протоколы. Так что нет необходимости все сразу выбрасывать и менять на новое. Здесь вопрос стоит скорее даже в функциональной доступности. Дело в том, что зачастую, даже если устройство работает хорошо и предоставляет нужную информацию, то зачем его нужно менять вообще? Другое дело, если в рамках создаваемой системы функционала уже недостаточно, а он является критическим. В этом случае, конечно, стоит уже задуматься над проведением обширной модернизации. Но если взять пример из электроэнергетики, где оборудование на подстанциях может работать долгие годы. Даже сейчас там не возникает необходимости менять то оборудование, которое было установлено 15-20 лет назад. Оно продолжает выполнять свои функции и подключение к этой системе ведется уже с помощью более современных устройств стыковки. Эти устройства позволяют видеть, как работает подстанция, при том что никакие запчасти на оборудовании, которое выполняет основные технологические процессы, не менялись. Таким образом мы сохраняем те инвестиции, которые энергетическая компания сделала несколько лет назад.

— В.О. — Мы максимально пытаемся использовать то, что есть. Мы не хотим произвести революцию и не ждем миллионных инвестиций для того, чтобы внедрять инновации. Поэтому мы ищем те решения, которые нам позволят это использовать максимально экономично и эффективно. И в индустриальных сетях такие есть решения. Те же наши индустриальные коммутаторы, маршрутизаторы, файерволы.

— Вы строите сейчас сеть с использованием технологии LoRaWAN. Не придется ли с распространением мобильных сетей пятого поколения, которые обещают массу преимуществ, перестраивать ее?

— В.О. — Да, пилотный проект реализован на LoRaWAN, но что в перспективе будет использоваться в стране — решать самому Азербайджану. Мы видим преимущества в LoRaWAN и по сравнению с 5G пока эта технология экономически выгодна. Как я уже сказал, она не требует дальнейших инвестиций. Скажем так, это минимальная инвестиция, которая точно даст огромный результат. В действительности же никто не отбрасывает со счетов ни 5G, ни NB-IoT, ни другие протоколы. Тем более что если мы задумаемся об инновациях на этапе полноценного развертывания сетей 5G, то это уже может быть не Умный город, а что-то другое. А нам нужна инфраструктура сегодня. Так что LoRaWAN будет использоваться хотим мы этого или нет.

— В заключение нашей беседы хотелось бы вернуться к теме пандемии коронавирусной инфекции и изменениям, с которыми сегодня сталкивается рынок. Cisco и ряд других компаний стали употреблять такую формулировку, как «новая нормальность». Что это значит?

— В.О. — Термин «новая нормальность» значит, что если во время пандемии какие-то процессы подверглись трансформации, то после выхода из нее будет по-другому. Сегодня многие компании принимают решение продолжать работу так, как они работали во время карантина. То есть это удаленная работа какой-то части сотрудников, взаимодействие с помощью аудио- и видеоконференцсвязи, совместная работа через облачные приложения. Грубо говоря, создается новая реальность, которая такой и останется. Будет новый подход к посменной работе, некоторые сотрудники будут приходить в офис в одно время, а другие — в другое. Сейчас формируются новые рабочие привычки. И мы, как сотрудники большой международной корпорации, тоже на себе это ощущаем. Например, некоторые компании поняли, что можно работать вовсе без офиса, в коворкинге. Следует учитывать, что много внимания сейчас должно уделяться безопасности, потому что новая нормальность требует другого подхода к удаленной работе.

Сейчас в Украине мы работаем с одной школой, родители учеников которой требуют перехода на удаленное преподавание. Они хотят, чтобы дети учились виртуально. Это говорит о том, что изменится и работа учителей. Школа идет им навстречу, пытаясь задействовать различные инструменты для удаленной работы, например, Cisco Webex. Правда, я думаю, что будет переходный период, да и от традиционного понятия школ мы не откажемся. То есть учителя будут проводить виртуальные уроки, будет возможность удаленно учиться, министерство образования будет совершенствовать цифровой контент и платформу совместной работы для системы образования. Основной вопрос заключается в доставке этого контента в школы, которые находятся в удаленных районах, где слабое качество интернета. Азербайджан решает эту проблему с помощью мобильных операторов и провайдеров, и я думаю, что она будет решена. Это тоже часть стратегии страны по цифровизации и один из показателей, который также оценивается Президентом Азербайджана. Когда будут налажены нормальные каналы связи и школа получит возможность работать с цифровым контентом, то грань между понятиями «хорошая» школа, которая находится в хорошем районе, и обычная школа, которая, возможно, находится в сельской местности, будет стираться. Произойдет это по той причине, что все получат доступ к качественному контенту.

— О.С. — Многие наши заказчики во время пандемии стали пересматривать свои производственные процессы. Ищут участки, где можно минимизировать присутствие человека без потерь для процесса, а желательно даже с улучшением прогнозируемости и качества. Процессы автоматизации и зависимости от конкретного человека сейчас активно пересматриваются. Прежде всего для того, чтобы снизить риски, особенно на непрерывном производстве. Идет активный поиск лучших средств для удаленного мониторинга и удаленного контроля.