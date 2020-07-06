Vivo Lightning — игровой контролер для смартфонов

Компания Vivo выпустила новый игровой контроллер Lightning. Геймпад предназначен для различных моделей смартфонов Vivo, включая Vivo NEX, Vivo X, iQOO, Vivo Z, Vivo S, Vivo U, Vivo Y и других. Есть неполная поддержка и для смартфонов, которые работают под управлением Android и iOS.

Vivo Lightning настраивается автоматически под каждую игру и не требует дополнительной настройки, как сторонние геймпады. Контроллер использует технологию Bluetooth 5.0, задержка от нажатия кнопки до реакции на экране составляет 8 мс. Устройство предлагает несколько кнопок, крестовину D-pad и аналоговый стик. Аккумулятора емкостью 360 мА·ч хватает на 150 часов игры.

Стоимость игрового контролера составляет около 28 долларов.