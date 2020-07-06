Visa концентрируется на разработке блокчейн-приложений

Компания Visa разместила на сайте вакансию для блокчейн-разработчиков. Потенциальные сотрудники займутся созданием децентрализованных приложений.

От кандидатов требуется опыт работы с Ethereum, желательно умение работать с блокчейнами биткоина, Ripple, R3 и с языком программирования Solidity.

Новые сотрудники войдут в команду, которая занимается созданием инновационных «некарточных» платежных продуктов для Visa. Приоритетное направление — создание платформы для трансграничных платежей на основе блокчейна.