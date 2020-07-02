Visa и Wolt расширяют сотрудничество, поддерживая малый и средний бизнес и запускают кампанию #SupportLocal

Visa и Wolt запустили 2-недельную кампанию #SupportLocal с целью поддержать малый бизнес, работающий в ресторанной сфере и сервисе доставки еды.

Кампания направлена на поддержку малого бизнеса и предлагает потребителям больше преимуществ при использовании Visa и Wolt. В рамках данного сотрудничества торгово-сервисные предприятия, пользующиеся услугами доставки Wolt, смогут получить 20% возврата стоимости доставки за заказы, оплаченные Visa. В то же время потребители, совершающие покупки по карте Visa, получат бесплатную доставку от Wolt и возможность доставки заказа на более дальние расстояния. С подробными условиями кампании можно ознакомиться по этой ссылке.

Кампания #SupportLocal является частью глобальной инициативы Visa «Поддержи своих» (“Where You Shop Matters”), созданной для развития локальных предприятий малого бизнеса, которые служат основой наших сообществ и национальных экономик.

Кампания «Поддержи своих» стартовала в Азербайджане с запуска Visa Small Business Hub, площадки для торгово-сервисных предприятий, предоставляющей инструментарий и советы для старта, управления и развития малого бизнеса. Кампания проводится при поддержке Visa, банков и торгово-сервисных предприятий.