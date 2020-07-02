Visa и Wolt расширяют сотрудничество, поддерживая малый и средний бизнес и запускают кампанию #SupportLocal
Visa и Wolt запустили 2-недельную кампанию #SupportLocal с целью поддержать малый бизнес, работающий в ресторанной сфере и сервисе доставки еды.
Кампания направлена на поддержку малого бизнеса и предлагает потребителям больше преимуществ при использовании Visa и Wolt. В рамках данного сотрудничества торгово-сервисные предприятия, пользующиеся услугами доставки Wolt, смогут получить 20% возврата стоимости доставки за заказы, оплаченные Visa. В то же время потребители, совершающие покупки по карте Visa, получат бесплатную доставку от Wolt и возможность доставки заказа на более дальние расстояния. С подробными условиями кампании можно ознакомиться по этой ссылке.
Кампания #SupportLocal является частью глобальной инициативы Visa «Поддержи своих» (“Where You Shop Matters”), созданной для развития локальных предприятий малого бизнеса, которые служат основой наших сообществ и национальных экономик.
Кампания «Поддержи своих» стартовала в Азербайджане с запуска Visa Small Business Hub, площадки для торгово-сервисных предприятий, предоставляющей инструментарий и советы для старта, управления и развития малого бизнеса. Кампания проводится при поддержке Visa, банков и торгово-сервисных предприятий.
«Мы в Visa понимаем, насколько губительно последствия пандемии отразились на малом бизнесе, поэтому стремимся предложить поддержку предпринимателям. Начиная с электронной коммерции и заканчивая вопросами безопасности, наша инициатива «Поддержи своих» призывает людей по всему миру задуматься о положительном влиянии их покупок на локальный бизнес. Мы расширили партнерство с Wolt, что позволит поддерживать местные рестораны в Азербайджане и помочь им в реализации большего количества продукции. Мы также видим свою роль в процессах восстановлении экономики в долгосрочной перспективе и продолжим искать пути увеличения экономической активности согласно нашей глобальной миссии — помогать частным предпринимателям, бизнесам, потребителям и экономике процветать», — отметила Кристина Дорош, региональный менеджер Visa в странах Кавказского региона.