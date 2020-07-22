В PS Store началась летняя распродажа со скидками на более чем 300 игр

В цифровом сервисе PS Store началась масштабная летняя распродажа. По данным портала PSPrices, отслеживающего снижение цен на игры в консольных цифровых магазинах, в начавшейся распродаже участвуют более 300 тайтлов.

Летняя распродажа в PlayStation Store завершится 20 августа в 03:00 по бакинскому времени. Но некоторые скидки перестанут действовать уже 6 августа. Сроки действия скидки на каждую конкретную игру можно узнать на ее странице в PS Store.