В период пандемии COVID-19 возрос интерес к электронной подписи

В период пандемии COVID-19 увеличился спрос на электронную подпись, выдаваемую Информационно-вычислительным центром Министерства транспорта, связи и высоких технологий.

В январе-июне этого года гражданам было выдано 1244 сертификата электронной подписи, предпринимателям — 2144, юридическим лицам — 1666. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выданных сертификатов увеличилось на 20 процентов.

А государственным структурам, подавшим заявку на получение электронной подписи, было выдано 3375 сертификатов э-подписи. Всего за первое полугодие выдано 8429 сертификатов. За этот период количество операций, осуществленных при помощи электронной подписи, превысило 6 миллионов (6 102 250).

Отметим, что государственные органы, предприниматели, юридические и физические лица, желающие получить э-подпись, могут сделать заказ онлайн, посетив сайт e-imza.az.

Напомним, что электронная подпись является работающим в соответствии с электронной логикой средством идентификации и подписи, которое можно использовать в виде смарт-карты и USB-токена, созданных в цифровой среде. Эта подпись, которая не может быть подделана, действительна в течение 3 лет и не может быть изменена. При помощи электронной подписи можно воспользоваться различными услугами в области налогообложения, таможни, финансов, образования и т.д. Такие важные электронные услуги, как подача электронных налоговых деклараций, декларирование товаров и транспортных средств на таможне, электронная регистрация уведомлений о трудовых договорах, интернет- и мобильный банкинг, осуществляются посредством э-подписи. Одним словом, с сертификатом электронной подписи можно без каких-либо препятствий и безопасно пользоваться всеми электронными услугами. Государственные учреждения и неправительственные организации, граждане могут использовать эту услугу для отправки подписанных документов друг другу.