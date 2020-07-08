08.07.2020

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В LinkedIn можно загрузить аудиозапись с правильным произношением своего имени

LinkedIn

Социальная сеть LinkedIn добавила новую функцию — пользователи могут загрузить в профиль 10-секундное аудио с правильным произношением своего имени, об этом сообщается в блоге компании. Новая функция LinkedIn минимизирует количество неловких ситуаций при первом общении пользователей.

Запись можно создать только в мобильном приложении LinkedIn, воспроизводиться она будет на всех устройствах, включая десктопные. Инструкция по записи аудио в LinkedIn доступна по следующей ссылке.

Аналогичная функция работает в Facebook много лет. Тем не менее такая возможность весьма актуальна для платформы, где люди презентуют себя, ищут работу и занимаются нетворкингом.

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