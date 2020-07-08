В Google Maps появятся светофоры

Компания Apple впервые добавила поддержку светофоров в Apple Maps в iOS 13 в прошлом году. Теперь и Google постепенно внедряет в свое приложение Google Maps эту функцию.

Пока что на стадии тестирования значки светофора маленькие и их трудно заметить, хотя они немного увеличиваются в размерах при изменении масштаба. На данном этапе это обновление постепенно распространяется среди ограниченного количества пользователей Android, а Google собирает отзывы и дорабатывает функциональность.

Обновление позволит заранее спланировать маршрут по незнакомому городу, выбирая направление не только с учетом пробок, но и по тому, сколько светофоров установлено на разных улицах.

Сначала обновление с поддержкой светофоров для Google Maps будет выпущено в США, а затем появится в других регионах мира.