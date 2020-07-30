30.07.2020

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В Epic Games Store началась раздача трех игр — Superbrothers, Barony и 20XX

Epic Games Store

В Epic Games Store обновился ассортимент бесплатных игр – это Superbrothers: Sword & Sworcery EP, Barony и 20XX.

Superbrothers: Sword & Sworcery EP — адвенчура о скифской боевой монахине. Главная героиня побеждает врагов и решает музыкальные головоломки. Изначально игра вышла на мобильных устройствах, а на ПК ее выпустили позже. Разработкой занимались студии Superbrothers и Capybara Games (Below), а саундтрек написал музыкант Джим Гатри.

Barony – ролевой экшен со случайной генерацией подземелий. Игроки исследуют подземелья в попытках освободить заколдованный некромантом городок. Есть многопользовательский режим на четырех человек, а также поддержка кроссплея между EGS и Steam.

20XX — приключенческий платформер с кооперативом и случайной генерацией уровней. В ней есть несколько игровых режимов, система ежедневных и еженедельных испытаний.

Все три игры можно забрать до 6 августа.

Следующей бесплатной игрой в Epic Games Store станет инди-головоломка Wilmot’s Warehouse. Игроку предстоит навести идеальный порядок на складе, чтобы в нужный момент быстро найти все нужные предметы.

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