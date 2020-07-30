В Epic Games Store началась раздача трех игр — Superbrothers, Barony и 20XX

В Epic Games Store обновился ассортимент бесплатных игр – это Superbrothers: Sword & Sworcery EP, Barony и 20XX.

Superbrothers: Sword & Sworcery EP — адвенчура о скифской боевой монахине. Главная героиня побеждает врагов и решает музыкальные головоломки. Изначально игра вышла на мобильных устройствах, а на ПК ее выпустили позже. Разработкой занимались студии Superbrothers и Capybara Games (Below), а саундтрек написал музыкант Джим Гатри.

Barony – ролевой экшен со случайной генерацией подземелий. Игроки исследуют подземелья в попытках освободить заколдованный некромантом городок. Есть многопользовательский режим на четырех человек, а также поддержка кроссплея между EGS и Steam.

20XX — приключенческий платформер с кооперативом и случайной генерацией уровней. В ней есть несколько игровых режимов, система ежедневных и еженедельных испытаний.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Все три игры можно забрать до 6 августа.

Следующей бесплатной игрой в Epic Games Store станет инди-головоломка Wilmot’s Warehouse. Игроку предстоит навести идеальный порядок на складе, чтобы в нужный момент быстро найти все нужные предметы.