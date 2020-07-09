В Epic Games Store началась раздача сразу трех игр: Killing Floor 2, Lifeless Planet и The Escapists 2

В Epic Games Store началась очередная раздача игр. На этой неделе бесплатными стали сразу три игры — Killing Floor 2, Lifeless Planet и The Escapists 2.

Killing Floor 2 — кооперативный зомби-экшен, в котором команда из шести человек противостоит монстрам. В игре также есть PvP-режим, где две команды по шесть человек противостоят друг другу. Игра поддерживает полноценный кроссплей между EGS и Steam.

Lifeless Planet — научно-фантастическая адвенчура с элементами головоломки. Главный герой игры обнаружил на далекой планете заброшенный советский город.

The Escapists 2 — сиквел симулятора побега из тюрьмы, где игроку предоставляются всевозможные способы для побега. Игра поддерживает как локальный, так и онлайн-мультиплеер.

Изначально The Escapists 2 собирались бесплатно отдать 18 июня, но затем отложили по техническим причинам.

Все игры можно забрать до 16 июля.

Следующей бесплатной игрой в Epic Games Store будет экшен-RPG Tochlight II.