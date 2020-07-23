В Epic Games Store началась раздача Next Up Hero и Tacoma
Epic Games Store бесплатно отдает игры Next Up Hero и Tacoma.
Next Up Hero — мультяшные герои отправляются в подземелья сражаться с монстрами при помощи широкого ассортимента оружия, включая барабаны и реактивные двигатели.
Tacoma — в фантастический головоломке Tacoma игроку предстоит расследовать катастрофу на космической станции, погружаясь в прошлое всех ее обитателей. Игру разработали авторы Gone Home.
Обе игры можно забрать до 30 июля. После этого бесплатными станут платформенный боевик 20XX, кооперативный пиксельный рогалик Barony и приключенческий боевик Superbrothers: Sword & Sworcery EP.
Кроме того, сегодня в Epic Games Store стартовала масштабная летняя распродажа, которая продлится до 6 августа. Скидки в ней достигают 75%, также есть возможность использовать скидочный купон.