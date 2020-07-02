В Epic Games Store началась раздача Hue

В Epic Games Store стартовала очередная раздача. Бесплатно можно получить инди-платформер Hue, но обещанную неделю назад Conan Exiles отменили.

Hue — главный герой отправляется на поиски своей исчезнувшей матери. Он путешествует по серому миру, но может изменять его фон и таким образом убирать препятствия с помощью цветных обломков. В эту игру могут играть и люди, которые плохо различают цвета. Специально для них разработчики добавили обозначения символами.

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Игру можно забрать до 9 июля.

На следующей неделе в Epic Games Store бесплатными станут сразу три игры: Killing Floor 2, Lifeless Planet: Premier Edition и The Escapists 2, которую должны были раздать еще пару недель назад.