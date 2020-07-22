В Бакинской Высшей Школе Нефти пройдет «Виртуальный день выпускника»

Бакинская Высшая Школа Нефти (БВШН) проведет в этом году День выпускника в виртуальной форме. Мероприятие будет транслироваться 28 июля в 17:00 на электронных страничках вуза в социальных сетях (Facebook, YouTube и Instagram). Несмотря на то, что День выпускника будет проходить в этом году не в традиционной форме, он будет иметь обширную программу и композицию. В качестве ведущего на мероприятии выступит известная ведущая Лейла Гулиева.

Эльмар Гасымов — ректор Бакинской Высшей Школы Нефти и Ричард Вилиамс — ректор Университета Хериот-Ватт (академического партнера БВШН) поздравят выпускников с окончанием вуза. Мать «Студента года» Джавида Мамедли выступит на мероприятии от имени родителей.

На мероприятии будет показано поздравительное видео-сообщение, отправленное выпускникам Высшей Школы этого года прошлогодними выпускниками вуза из разных университетов и транснациональных компаний по всему миру. Одновременно с этим на мероприятии выступят выпускники, отличившиеся в учебе в этом году.

В художественной части мероприятия будут представлены музыкальные номера, танцы, презентации и интересные фрагменты из предыдущих Дней выпускников.

Напомним, что Бакинская Высшая Школа Нефти была учреждена по Указу Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 29 ноября 2011 года при Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR). Целью создания Бакинской Высшей Школы Нефти было удовлетворение потребности компании SOCAR, расширяющей свою деятельность в зарубежных странах, и других отраслей страны в высококвалифицированных инженерах, получивших образование на английском языке с использованием современных учебных программ и технологий обучения.