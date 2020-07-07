08.07.2020

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Ушел из жизни президент и генеральный директор компании MSI

MSI

Сегодня ушел из жизни президент и генеральный исполнительный директор MSI Шэн-Чан Чан (Sheng-Chang Chiang). Ему было 56 лет.

Причиной смерти послужили последствия сильной травмы головы, вызванные падением с высоты здания. Никаких подробностей пока что не сообщается. Расследованием инцидента занимаются местные правоохранительные органы.

Пост главы MSI Шэн-Чан Чан занял относительно недавно — в январе прошлого года. До этого он руководил подразделением настольных ПК MSI, а также сегментом игровых материнских плат и графических карт. В компании он проработал как минимум 11 лет.

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