Управляйте личным кабинетом портала www.edvgerial.az через мобильное приложение BirBank!

Как сообщалось ранее, Государственная налоговая служба при Министерстве экономики при финансовом партнерстве Kapital Bank, несколько месяцев назад запустила для потребителей портал www.edvgerial.az. При совершении покупок через 30 дней с даты печати чека 15% от суммы НДС по безналичным платежам, 10% по платежам наличными поступают на виртуальный «кошелек» покупателя в электронном кабинете. Согласно статистике Государственной налоговой службы, до 10 июля 2020 года около 365 тысяч человек прошли регистрацию на портале, на основе чеков потребителям было возвращено около 5 миллионов манатов.

В рамках проекта для пользователей мобильного приложения BirBank было представлено еще одно важное новшество. Так, в меню «Бонусы» приложения BirBank создан раздел «ƏDV geri al» («Возврат НДС»). Клиенты теперь смогут управлять своими личными кабинетами на портале через BirBank. Также размещенные на виртуальном «кошельке» средства можно перевести на платежные карты местных банков и использовать при безналичных платежах.

Следует отметить, что для возвращения части НДС потребитель должен обратиться через портал в течение 90 дней с даты получения чека контрольно-кассового аппарата и добавить в электронный кабинет информацию о чеке – 12-символьный фискальный номер (ID) чека. Кроме того, потребитель также может воспользоваться услугой «QR Pay» мобильного приложения BirBank, отсканировать QR-код чека и добавить его на портал гораздо быстрее и удобнее. Чтобы воспользоваться этой услугой, и в портале, и в BirBank необходимо зарегистрироваться через один и тот же мобильный номер.

Напомним, что BirBank является самым популярным мобильным приложением страны и имеет более 1 миллиона пользователей. Потратив всего одну минуту на онлайн регистрацию посредством любой платежной карты, пользователи iOS и Android могут воспользоваться услугами BirBank. Приложение обладает рядом преимуществ: легкая регистрация, возможность активировать Digital карту на месте, NFC-платежи, накопление бонусов и т.д. Для более подробной информации можно перейти на сайт www.birbank.az или позвонить в Информационный Центр 196.