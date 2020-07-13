Ubisoft представила Far Cry 6 — два трейлера и дата выхода

В рамках онлайн-презентации Ubisoft Forward, компания Ubisoft представила Far Cry 6. На мероприятии были показаны два трейлера игры и названа официальная дата выхода.

Релиз Far Cry 6 состоится 18 февраля 2021 года на PC (Uplay, Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и облачного сервиса Google Stadia.

Ubisoft открыла сбор предварительных заказов на Far Cry 6, за который дают набор Libertad — в него входит «смертоносный дискомет» и облик для собаки по кличке Чоризо.

Игра будет предлагаться в трех изданиях:

Gold Edition с сезонным пропуском, 3 DLC и другим контентом;

Ultimate Edition с пропуском и тремя наборами с контентом;

Коллекционное издание с репликой огнемета.

Компания также показала два трейлера.

Действие игры развернется на территории вымышленной тропической страны Яры, которой управляет злодей-диктатор Антон Кастильо. Он надеется вырастить тирана и из своего сына Диего. Игроку в Far Cry 6 достанется роль местного жителя по имени Дани Рохас, он может быть как мужчиной, так и женщиной. Рохас станет частью сопротивления и будет бороться против деспотов, притесняющих народ.