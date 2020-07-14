14.07.2020

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Ubisoft отдает бесплатно игру Watch Dogs 2

Watch Dogs 2

Ожидалось, что зрителям онлайн-презентации Ubisoft Forward будут бесплатно раздавать игру Watch Dogs 2, но из-за наплыва пользователей сервера компании начали испытывать проблемы, поэтому игроки не могли даже войти в свои аккаунты. В связи с этим Ubisoft решила продлить акцию.

Все проблемы уже исправлены, поэтому наконец-то можно бесплатно забрать Watch Dogs 2. Чтобы получить  PC-версию игры, нужно перейти по ссылке и войти в свой аккаунт.

Ubisoft не сообщила, через сколько времени завершится эта раздача.

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