03.07.2020

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Ubisoft официально представила королевскую битву Hyper Scape

Ubisoft Hyper Scape

Компания Ubisoft официально представила королевскую битву Hyper Scape. Разработкой игры занимается студия Ubisoft Montreal. Одной из основных особенностей игры стала интеграция с популярной стриминговой платформой Twitch.

Действие игры разворачивается в 2054 году. 100 бойцов попадают в виртуальный город Нео-Аркадию и сражаются за звание победителя. Аналогично оружию в Hyper Scape на карте разбросаны хаки — способности, которые предоставляют преимущества в атаке и защите. Они включают в себя возможность установить мину, обнаружить врага, построить защитную стену и стать невидимым т. д. Хаки и оружие также можно улучшать. В Hyper Scape появится возможность возрождать союзников.

Матчи в Hyper Scape рассчитаны на сто человек. Зрители Twitch с помощью голосования смогут выбирать, какие события произойдут в матче, будь то включение низкой гравитации или бесконечный запас патронов.

«Что делает Twitch такой уникальной платформой — это возможность взаимодействия между стримерами и аудиторией в реальном времени. Обычно эта связь осуществлялась с помощью комментариев, но в Hyper Scape зрители буквально переносятся в игровой мир, становясь активными участниками процесса. Возможность аудитории влиять на происходящее в игре, чтобы помогать или мешать стримеру — это действительно нечто новое. Мы очень рады работать с Ubisoft над этим проектом, и нам не терпится показать игрокам, что еще мы для них приготовили!». — сказал Шармин Броуарек Чапп (Sharmeen Browarek Chapp), вице-президент продуктового менеджмента Twitch.

Пользователи из Австрии, Бельгии, Канады, Дании, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Испании, Швеции, Швейцарии, Великобритании и США могут сыграть в Hyper Scape с сегодняшнего дня в рамках закрытого тестирования на ПК. Тестирование продлится до 7 июля. Открытая бета на ПК начнется 12 июля.

Полноценный релиз игры намечен на конец года. Hyper Scape выйдет на PC, PS4 и Xbox One, а также на консолях следующего поколения.

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