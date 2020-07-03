Компания Ubisoft официально представила королевскую битву Hyper Scape. Разработкой игры занимается студия Ubisoft Montreal. Одной из основных особенностей игры стала интеграция с популярной стриминговой платформой Twitch.

Действие игры разворачивается в 2054 году. 100 бойцов попадают в виртуальный город Нео-Аркадию и сражаются за звание победителя. Аналогично оружию в Hyper Scape на карте разбросаны хаки — способности, которые предоставляют преимущества в атаке и защите. Они включают в себя возможность установить мину, обнаружить врага, построить защитную стену и стать невидимым т. д. Хаки и оружие также можно улучшать. В Hyper Scape появится возможность возрождать союзников.

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Матчи в Hyper Scape рассчитаны на сто человек. Зрители Twitch с помощью голосования смогут выбирать, какие события произойдут в матче, будь то включение низкой гравитации или бесконечный запас патронов.

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«Что делает Twitch такой уникальной платформой — это возможность взаимодействия между стримерами и аудиторией в реальном времени. Обычно эта связь осуществлялась с помощью комментариев, но в Hyper Scape зрители буквально переносятся в игровой мир, становясь активными участниками процесса. Возможность аудитории влиять на происходящее в игре, чтобы помогать или мешать стримеру — это действительно нечто новое. Мы очень рады работать с Ubisoft над этим проектом, и нам не терпится показать игрокам, что еще мы для них приготовили!». — сказал Шармин Броуарек Чапп (Sharmeen Browarek Chapp), вице-президент продуктового менеджмента Twitch.

Пользователи из Австрии, Бельгии, Канады, Дании, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Испании, Швеции, Швейцарии, Великобритании и США могут сыграть в Hyper Scape с сегодняшнего дня в рамках закрытого тестирования на ПК. Тестирование продлится до 7 июля. Открытая бета на ПК начнется 12 июля.

Полноценный релиз игры намечен на конец года. Hyper Scape выйдет на PC, PS4 и Xbox One, а также на консолях следующего поколения.