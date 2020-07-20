TSMC стала крупнейшим в мире производителем полупроводниковой продукции

Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) признана самым крупным производителем полупроводниковой продукции в мире по двум показателям: по капитализации и по объему рынка контрактного производства полупроводников, сообщает портал TechPowerUp.

Это произошло, когда акции TSMC достигли пиковой цены 66,40 долларов за ценную бумагу, в результате чего рыночная капитализация компании составила 313 млрд. долларов — больше рыночной капитализаций компаний Intel, Nvidia и Samsung.

TSMC также является лидером по доле рынка контрактного производства полупроводниковой продукции в финансовом выражении. Согласно исследованию аналитической компании TrendForce, на 20 июля 2020 года ее доля составляла 51,9%. На втором месте находилась компания Samsung с 18,8%. Тройку лидеров замыкала Intel.

Стремительный рост стоимости акций, а вместе с ней и капитализации, стал следствием отношения руководства TSMC к новым технологиям. Компания регулярно вкладывает деньги в исследования и разработки в своем сегменте и постоянно осваивает новые технологии выпуска полупроводников, опережая в этом плане всех имеющихся конкурентов.

В четвертом квартале этого года компания планирует начать массовое производство 5-нанометровых чипов, параллельно разрабатывая техпроцесс, рассчитанный на более тонкие нормы.

В список клиентов TSMC, помимо Nvidia, входят компании AMD, Apple, Huawei (в сентябре 2020 года сотрудничество с ней будет прекращено), MediaTek, Qualcomm и др. Большинство компаний из этого списка смогут рассчитывать на выпуск своих 5-нанометровых чипов в ближайшем будущем.