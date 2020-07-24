Tesla впервые получила прибыль четвертый квартал подряд и объявила о строительстве нового завода в Техасе

Компания Tesla отчиталась о финансовых результатах второго квартала 2020 финансового года.

Согласно отчету, компания получила чистую прибыль в 104 млн. долларов, а выручка составила 6,036 млрд. долларов. В результате, впервые в истории компании, Tesla была прибыльной в течение четырех кварталов подряд, несмотря на пандемию COVID-19 и полуторамесячный простой главного завода во Фримонте. Свободный денежный поток Tesla, получаемый вычетом из операционного денежного потока капитальных расходов, составил 418 млн. долларов, а объем денежных средств и их эквивалентов на конец года достиг 8,6 млрд. долларов, увеличившись на 535 млн. долларов.

С такими результатами компания теперь может рассматриваться для включения в индекс S&P 500, что значительно расширяет круг потенциальных инвесторов в акции Tesla.

За второй квартал 2020 года Tesla выпустила суммарно 82272 автомобилей и доставила покупателям 90891 машин. План по поставкам автомобилей на весь 2020 год остается прежним — 500 тыс. машин. Глобальная сеть станций быстрой зарядки Tesla Supercharger увеличилась до 2035 штук (рост на 28%), а количество точек подключения — до 18100 штук (рост на 30%).

Во время разговора с инвесторами Илон Маск объявил, что Tesla построит свой следующий автомобильный завод стоимостью 1,1 млрд. долларов в США в Остине, штат Техас. Более того, строительство начнется уже на этой неделе.

Giga Austin будет второй фабрикой в Северной Америке по производству электромобилей компании и расположена примерно в 15 минутах от центра города Остин, недалеко от реки Колорадо. По новым данным, предприятие будет построено с поистине техасским размахом: под него выделено 809 гектаров земли против ранее анонсировавшихся сорока. С его открытием Тесла создаст не менее 5000 новых рабочих мест.

Маск сообщил, что на новой фабрике будет налажен выпуск пикапа Tesla Cybertruck, магистрального тягача Tesla Semi, кроссовера Tesla Model Y и седана Tesla Model 3.

Компания также рассматривала город Джоплин в штате Миссури, Вичита из штата Канзас и Талсу в штате Оклахома. Возможно Tesla рассмотрит эти регионы для будущих проектов.

По словам Маска, новая фабрика в Техасе будет открыта для публики, там будут пешеходные и велосипедные маршруты. «По сути, это будет экологический рай. Птицы на деревьях, бабочки, рыба в ручье», — сказал он.