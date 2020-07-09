TCL разработала дисплей для смартфонов с динамическим изменением частоты обновления

Дочернее подразделение TCL Corporation, компания CSOT (China Star Optoelectronics Technology), разработала дисплей для смартфонов, способный динамически изменять частоту обновления. Оригинальные панели автоматически подстраиваются под условия использования гаджета, увеличивая его автономность без ущерба качеству картинки в динамичных сценах.

Новинка имеет размер 6,53 дюйма по диагонали с разрешением Full HD+. Обеспечивается 84% охвата цветового пространства NTSC. Яркость достигает 500 нит.

Частота обновления панели может динамически изменяться между значениями 30 Hz, 60 Hz и 120 Hz. В случае, когда владелец устройства читает книгу или просматривает статичные изображения, будет активирован экономный 30 Hz режим. Это обеспечит экономию энергии до 18%. Частота в 60 Hz будет использоваться при выполнении обычных задач. А если пользователь запускает динамичную игру, то экран автоматически перейдет в режим 120 Hz.

Ожидается, что появление на рынке смартфонов с такими панелями состоится до конца 2020 года.