TCL представила два смартфона с продвинутыми дисплеями

Компания TCL представила два новых смартфона серии TCL 10 — TCL 10 Plus и TCL 10 SE. Новые устройства расширяют серию смартфонов TCL с премиальными характеристиками в ценовом сегменте до 500 долларов.

Теперь серия TCL 10 объединяет 5 моделей, включая представленные ранее TCL 10 Pro, TCL 10L и TCL 10 5G. Как и все смартфоны бренда, новинки оснащены экранами высокого разрешения производства TCL и технологией оптимизации изображения NxtVision.

Модель TCL 10 Plus получила 6,47-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+. Он оснащен выделенным сопроцессором, отвечающим за работу дисплея. Новинка входит в число немногочисленных устройств, прошедших сертификацию Netflix. Это позволяет просматривать видеоконтент в формате HDR10, обеспечивающем изображение с более высоким уровнем контрастности и улучшенным качеством цветопередачи.

Используются восьмиядерный процессор Snapdragon 665, до 8 Gb оперативной памяти, накопитель емкостью до 128 Gb с возможностью расширения картами microSD. Смартфон оснащен квадрокамерой с сенсорами на 48, 8, 2 и 2 Мп с поддержкой ночного режима и съемки видео в формате 4K. Объем аккумуляторной батареи составляет 4500 мАч, есть поддержка быстрой зарядки.

Модель TCL 10 SE оснащается 6,52-дюймовым HD-экраном, который занимает 89% передней панели. Смартфон получил тройную основную камеру с главным модулем на 48 Мп с искусственным интеллектом, которая позволяет получать превосходные фотографии сверхвысокого разрешения и создавать эффектные видеоролики.

Применен восьмиядерный процессор MediaTek Helio P22. Объем оперативной памяти составляет 4 Gb, встроенного накопителя — 128 Gb с возможностью расширения картами microSD. Аккумулятор емкостью 4000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 15 Вт.

Аппараты работают под управлением Android 10 с оболочкой TCL UI. Обе модели оснащены модулем NFC и поддерживают бесконтактную оплату с помощью Google Pay. Смартфоны защищены системами безопасности, которые включают разблокировку по лицу и сканер отпечатков пальцев (у TCL 10 Plus сканер встроен в экран, у TCL 10 SE он расположен на задней панели корпуса). Сроки начала продаж и цены будут объявлены позднее.