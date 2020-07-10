10.07.2020

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SUSE купила разработчика ПО для контейнеров Kubernetes

SUSE

Компания SUSE официально объявила о приобретении Rancher Labs. Сумма сделки не сообщается. Но CNBC со ссылкой на свои источники сообщает, что речь идет о сумме в диапазоне 600-700 млн. долларов.

В разговоре с телеканалом Уршит Парих (Ursheet Parikh), представитель инвестфонда Mayfield Fund (партнер Rancher Labs), рассказал, что переговоры начались весной 2020 года. Помимо SUSE, интерес к покупке Rancher Labs проявляли ряд других компаний, в том числе Zoom.

«Совместными усилиями Rancher и SUSE смогут предложить контейнерную платформу корпоративного класса для большого круга клиентов. SUSE не только полностью понимают нашу приверженность сообществу Open Source, но и полностью открыты в плане поддержки всей экосистемы. Такая ментальность действительно нашла отклик у нас», — отмечает соучредитель и генеральный директор Rancher Шэн Лян (Sheng Liang).

Глава Rancher считает, что технологии компании станут еще популярнее в корпоративном секторе благодаря SUSE, а акцент на Kubernetes сделал Rancher коммерчески привлекательным стартапом.

Помимо собственной системы управления контейнерами Rancher Labs работает над своей контейнерно-оптимизированной ОС, известной как RancherOS. Обычный полный Linux-дистрибутив общего назначения имеет пакеты и функции, ненужные при работе с контейнерами, и поэтому есть потребность в контейнерно-оптимизированной Linux. Кроме того, оптимизированная для контейнеров ОС может улучшить безопасность, минимизируя зону потенциальной атаки, утверждает производитель.

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