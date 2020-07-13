Стартовало открытое бета-тестирование Hyper Scape на PC

Компания Ubisoft объявила о запуске открытого бета-тестирования королевской битвы Hyper Scape на PC. Игру можно загрузить в магазине Uplay.

Королевская битва от Ubisoft обзавелась новым сюжетным трейлером, объясняющий концепцию ее мира, а также новым геймплейным трейлером из беты.

Действие игры разворачивается в 2054 году. 100 бойцов попадают в виртуальный город Нео-Аркадию и сражаются за звание победителя. Особенностью проекта являются хаки — способности, которые предоставляют преимущества в атаке и защите. С их помощью можно установить мину, обнаружить врага, построить защитную стену, стать невидимым т. д. Как и оружие, хаки можно модернизировать.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Hyper Scape в будущем появится на консолях, включая платформы нового поколения.