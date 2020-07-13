13.07.2020

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Стартовало открытое бета-тестирование Hyper Scape на PC

Hyper Scape

Компания Ubisoft объявила о запуске открытого бета-тестирования королевской битвы Hyper Scape на PC. Игру можно загрузить в магазине Uplay.

Королевская битва от Ubisoft обзавелась новым сюжетным трейлером, объясняющий концепцию ее мира, а также новым геймплейным трейлером из беты.

Действие игры разворачивается в 2054 году. 100 бойцов попадают в виртуальный город Нео-Аркадию и сражаются за звание победителя. Особенностью проекта являются хаки — способности, которые предоставляют преимущества в атаке и защите. С их помощью можно установить мину, обнаружить врага, построить защитную стену, стать невидимым т. д. Как и оружие, хаки можно модернизировать.

Hyper Scape в будущем появится на консолях, включая платформы нового поколения.

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