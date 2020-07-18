SpaceX начала набор тестеров для сервиса Starlink

Компания SpaceX начала рассылать электронные письма потенциальным бета-тестерам высокоскоростного интернет-сервиса Starlink. Закрытые испытания начнутся в ближайшие недели, а публичные немного позже, сообщает Engadget.

В письме SpaceX, который опубликовал один из пользователей Reddit, содержится обращение к будущим клиентам с просьбой подтвердить фактический адрес проживания. Ранее компания запрашивала только почтовый индекс, но теперь специалисты должны узнать, сможет ли пользователь принять участие в тестировании технологии.

Пользователь Reddit Bubby4j изучил веб-сайт поддержки Starlink и нашел больше информации о предстоящей программе бета-тестирования. На основании информации, которая была обнаружена, программа начнется в северной части Соединенных Штатов и в нижней части Канады вместе с сельскими общинами в районе штата Вашингтон.

Участники закрытого тестирования должны будут следовать всем инструкциям компании, поскольку 500 спутников смогут на этом этапе обеспечить устойчивый доступ в интернет только между 44 и 52 градусами северной широты (о этом сказано в письме).

Подтвержденные кандидаты получат еще одно сообщение с новыми подробностями, а затем и необходимое оборудование для подключения к сети. В комплект войдет маршрутизатор, который уже получил одобрение FCC, спутниковая антенна и крепление. Компания возьмет все расходы на себя, а с пользователей будет взиматься только один доллар для поддержки биллинговой системы. Также участники программы будут обязаны подписать соглашение о неразглашении каких-либо подробностей об особенностях работы спутникового интернета от SpaceX.

Компания предупреждает, что соединение, скорее всего, поначалу будет прерывистым, поскольку специалисты компании все еще работают над оптимизацией сети.