Состоялась презентация камер Canon EOS R5 и Canon EOS R6

Сегодня компания Canon сегодня представила камеру EOS R5, в которой используется совершенно новый полнокадровый датчик изображения разрешением 45 Мр. Он работает в паре с процессором DIGIC X, позаимствованным у зеркальной модели EOS-1D X III. Камера оснащена электронным видоискателем, который характеризуется увеличением 0,76x и разрешением 5,76 млн. точек, и подвижным дисплеем разрешением 2,1 млн. точек. Корпус камеры защищен от атмосферных воздействий. Камера оснащена разъемом USB Type-C, на который выведен порт USB 3.2 Gen2, и слотами CFexpress и SD.

Эффективность стабилизатора изображения производитель оценивает в 8 ступеней экспозиции (такой выигрыш достигается при совместном использовании камеры с некоторыми объективами). В камере нашла применение фирменная система автофокусировки Dial Pixel AF с 1053 автоматически выбираемыми точками. Используя технологии глубокого обучения, камера способна обнаруживать и отслеживать в кадре людей и животных. Скорость серийной съемки с непрерывной фокусировкой достигает 20 кадров в секунду с использованием электронного затвора и 12 кадров в секунду с механическим затвором. В дополнение к форматам RAW и JPEG можно использовать формата HEIF с 10-битным представлением цвета.

Новинка поддерживает разрешение 8K с частотой 30 кадров в секунду с возможностью сохранения в RAW или H.265. При разрешении 4K частота повышается до 120 кадров в секунду. Есть поддержка 10-битного представления и цветовой субдискретизации 4: 2: 2, C-Log и HDR PQ. Предусмотрено подключение внешнего микрофона и наушников. Камера поддерживает W-Fi 802.11ac и Bluetooth, может передавать изображения по FTP или SFTP по мере съемки.

В автономном режиме можно сделать 220 кадров при частоте обновления видоискателя 120 Hz. Снижение частоты вдвое или использование ЖК-дисплея добавляют примерно 100 кадров. Камера имеет размеры 138x98x88 мм весит 738 гр. Она появится в продаже в конце июля по цене 3899 долларов.

Одновременно с камерой EOS R5 компания Canon представила еще одну беззеркальную камеру — EOS R6. Камеры во многом похожи, но в EOS R6 используется полнокадровый датчик изображения разрешением 20,1 Мр, основанный на датчике зеркальной камеры EOS-1D X III, и процессор DIGIC X, прямо позаимствованный у EOS-1D X III. Возможности видеосъемки ограничены разрешением 4K с кадровой частотой 60 кадров в секунду. Камера поддерживает 10-битное представление, цветовую субдискретизацию 4: 2: 2, C-Log и HDR PQ.

Как и в старшей модели, есть стабилизатор изображения, эффективность которого производитель оценивает в восемь ступеней экспозиции (при совместном использовании камеры с некоторыми объективами). Фирменная система автофокусировки Dial Pixel AF с 1053 автоматически выбираемыми точками — такая же, как в EOS R5. По части серийной съемки возможности камер тоже совпадают: при использовании электронного затвора скорость достигает 20 кадров в секунду, при использовании механического затвора — 12 кадров в секунду.

Камера оснащена электронным видоискателем, но его разрешение ниже, чем у R5. Это касается и подвижного жидкокристаллического дисплея. Камера оснащена разъемом USB Type-C, на который выведен порт USB 3.2 Gen2, двумя слотами SD, средствами беспроводного подключения W-Fi 802.11n и Bluetooth. Есть защита от атмосферных воздействий.

Размеры камеры составляют 138x98x88 мм, а вес равен 680 гр. В продаже камера должна появиться в конце августа по цене 2499 долларов.