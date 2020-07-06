Sony выпустила 4 телевизора серии Bravia XH90

Компания Sony выпустила серию новых телевизоров Bravia XH90 с полной прямой светодиодной подсветкой. Производители предусмотрели интересы геймеров — в серии реализована поддержка спецификаций HDMI 2.1 ([email protected] Hz, ALLM, VRR).

В линейку вошли четыре модели с экранами диагональю 55, 65, 75 и 85 дюймов. Применен процессор Sony X1 4K HDR. Серия оснащена технологией Full Array Local Dimming & Boosting — в зависимости от отображаемого контента она динамически регулирует уровни яркости и контрастности.

Кроме того, новые телевизоры оснащены технологией Sony Acoustic Multi-Audio (кроме самой младшей модели). Есть два высокочастотных динамика с поддержкой Dolby Atmos, расположенных в задней части телевизора и предназначенных для точного позиционирования и создания эффекта перемещения звука в соответствии с происходящим на экране действием. Телевизоры этой серии также оснащены модулем X-Balanced Speaker, который отличается изящным дизайном и обеспечивает чистый звук и глубокий бас.

Устройства оснащены калиброванным режимом Netflix. Серия XH90 создана на базе Android TV и поддерживает голосовой помощник Google Assistant, Google Play Store и технологию Chromecast. Кроме того, телевизоры поддерживают синхронизацию с техникой Apple

Стоимость новых телевизоров Sony Bravia XH90: