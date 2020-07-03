Sony сменит название впервые за более чем 60 лет

Японская компания Sony, основанная в 1946 году, впервые с 1958 года объявила о смене названия.

На собрании акционеров совет директоров одобрил решение об историческом изменении, которое вступит в силу уже в начале следующего года. Причиной смены названия был назван тот факт, что сегодня Sony — это многонациональное предприятие с десятками филиалов в разных странах по всему миру, а также широким ассортиментом продукции.

«Мы приняли решение о переименовании компании в Sony Group, поскольку хотим в полной мере использовать разнообразие нашего бизнес-портфеля для развития бизнеса», — заявил генеральный директор Sony Йошида Кеничиро (Yoshida Kenichiro).

Корпорация ожидает, что благодаря использованию нового имени Sony Group с апреля 2021 года, она сможет увеличить свое влияние в сфере финансовых услуг и других отраслях.