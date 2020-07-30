Sony представила линейку телевизоров «Ready for PlayStation 5»

Компания Sony сообщила о запуске маркировки «Ready for PlayStation®5» (Готов к PlayStation®5). Ей будут помечать телевизоры Sony, полностью совместимые со всеми возможностями PS5.

Новый слоган Ready for PlayStation®5 был создан в сотрудничестве с Sony Interactive Entertainment (SIE) для упрощения выбора потребителям оптимального телевизора для грядущей игровой приставки PlayStation 5.

Первые телевизоры с этой маркировкой – модели X900H 4K HDR Full Array LED и Z8H 8K HDR Full Array LED. Что примечательно, это LCD-панели с LED-подсветкой: OLED-экраны компания пока не рекомендует.

Модель X900H 4K позволяет выводить изображения в разрешении 4K при 120 кадрах в секунду с очень низкой задержкой 7,2 мс. Телевизор Z8H 8K тоже поддерживает вывод картинки в разрешении 4K при 120 кадрах в секунду, но он также позволяет выводить картинку в разрешении 8K. Компания утверждает, что оба телевизора предложат картинку высочайшего качества и плавности.

Телевизоры оснащены специальным игровым режимом BRAVIA Game Mod, в котором активируется минимальная задержка, кроме того, пользователи смогут включать одновременно PlayStation 5 и телевизор с геймпада DualSense и управлять своей PS5 используя пульт ДУ от телевизора.