Компания Softprom, Value Added Distributor на территории Восточной Европы, и Siemplify, компания-разработчик платформы для управления системами кибербезопасности объявили о подписании дистрибьюторского соглашения. Согласно контракту, Softprom становится официальным дистрибьютором Siemplify и займется продвижением решений в странах Европы и СНГ.

Siemplify является ведущим независимым поставщиком управления, автоматизации и реагирования на безопасность (SOAR). Платформа Siemplify — это интуитивно понятный инструмент, позволяющий группам безопасности управлять своими операциями от начала до конца, быстро и точно реагировать на киберугрозы и становиться лучше во взаимодействии с аналитиками.

Данная платформа Siemplify сочетает в себе SOAR и комплексное управление операциями безопасности, для повышения эффективности работы аналитиков, инженеров по безопасности и информировании руководителей SOC. Команды безопасности, которым доверяют многие ведущие мировые предприятия и сервис провайдеры, используют Siemplify для уменьшения перегрузки предупреждениями, создания автоматизированных процессов, которые сокращают время реакции, а также для измерения и улучшения производительности SOC.

Siemplify предлагает гораздо больше, чем просто автоматизацию. Основываясь на многолетнем опыте работы и обучении десятков военных и гражданских SOC по всему миру, компания создала полную платформу операций безопасности, которая удовлетворяет самый широкий набор потребностей SecOps. Благодаря встроенному управлению задачами, расследованию, кризисному управлению, совместной работе, отслеживанию KPI и обширной библиотеке знаний.

Siemplify — это отличный инструмент для аналитиков и инженеров, а также секретное оружие менеджера SOC для непрерывного совершенствования.