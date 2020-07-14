Softprom подписал контракт с ImmuniWeb. Искусственный интеллект тестирует безопасность приложений

Компания Softprom, Value Added IT Distributor и ImmuniWeb, производитель решений по обеспечению безопасности приложений на основе искусственного интеллекта, анонсировали подписание дистрибьюторского контракта. Согласно договора, Softprom получает право продвижения решений ImmuniWeb на территории стран СНГ, Грузии, Румынии, Польши и Украины.

Екатерина Хрусталева, операционный директор ImmuniWeb, отметила: «Мы рады заключить партнерское соглашение с ведущим дистрибьютором в странах СНГ и восточной Европы, которому доверяют более 1000 партнеров. Мы считаем, что это сотрудничество поддержит наш устойчивый рост и позволит нашим клиентам иметь полный доступ ко всем продуктам и услугам из нашего портфеля в странах СНГ и Восточной Европы через распределенную партнерскую сеть».

Платформа ImmuniWeb создана на основе технологии искусственного интеллекта для управления площадью атак, проведения Dark Web мониторинга и тестирования приложений на проникновение с DevSecOps поддержкой. ImmuniWeb AI Platform включает в себя модули:

ImmuniWeb Discovery: Dark Web мониторинг и управление площадью атак.

ImmuniWeb On-Demand: тестирование на проникновение веб-приложений с отсутсвием ложных срабатываний и неограниченной проверкой исправлений.

ImmuniWeb MobileSuite: комплексное тестирование на проникновение мобильных с отсутсвием ложных срабатываний и неограниченной проверкой исправлений.

ImmuniWeb Continuous: 24/7 непрерывный мониторинг, обнаружение изменений и оперативное тестирование для веб-приложений и API.

Следует отметить также, ImmuniWeb состоит в технологическом альянсе с такими мировыми лидерами как Imperva, Barracuda Networks, Qualys, F5 и Fortinet.