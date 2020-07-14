14.07.2020

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Softprom подписал контракт с ImmuniWeb. Искусственный интеллект тестирует безопасность приложений

ImmuniWeb

Компания Softprom, Value Added IT Distributor и ImmuniWeb, производитель решений по обеспечению безопасности приложений на основе искусственного интеллекта, анонсировали подписание дистрибьюторского контракта. Согласно договора, Softprom получает право продвижения решений ImmuniWeb на территории стран СНГ, Грузии, Румынии, Польши и Украины.

Екатерина Хрусталева, операционный директор ImmuniWeb, отметила: «Мы рады заключить партнерское соглашение с ведущим дистрибьютором в странах СНГ и восточной Европы, которому доверяют более 1000 партнеров. Мы считаем, что это сотрудничество поддержит наш устойчивый рост и позволит нашим клиентам иметь полный доступ ко всем продуктам и услугам из нашего портфеля в странах СНГ и Восточной Европы через распределенную партнерскую сеть».

Платформа ImmuniWeb создана на основе технологии искусственного интеллекта для управления площадью атак, проведения Dark Web мониторинга и тестирования приложений на проникновение с DevSecOps поддержкой. ImmuniWeb AI Platform включает в себя модули:

  • ImmuniWeb Discovery: Dark Web мониторинг и управление площадью атак.
  • ImmuniWeb On-Demand: тестирование на проникновение веб-приложений с отсутсвием ложных срабатываний и неограниченной проверкой исправлений.
  • ImmuniWeb MobileSuite: комплексное тестирование на проникновение мобильных с отсутсвием ложных срабатываний и неограниченной проверкой исправлений.
  • ImmuniWeb Continuous: 24/7 непрерывный мониторинг, обнаружение изменений и оперативное тестирование для веб-приложений и API.

Следует отметить также, ImmuniWeb состоит в технологическом альянсе с такими мировыми лидерами как Imperva, Barracuda Networks, Qualys, F5 и Fortinet.

“Мы считаем, что это решение позволит широкому кругу наших ИТ партнеров предложить своим клиентам тесты на проникновение, которое ранее могли предложить только специализированные компании. Тот факт, что BDO и PwC использует решения ImmuniWeb говорит о качестве”, — отметил Павел Жданович, управляющий директор Softprom.

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