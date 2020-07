Softprom объявляет о старте сотрудничества с ARTEC IT Solutions в регионе EMEA

Softprom, Value Added IT Distributor в Центральной и Восточной Европе, подписал дистрибьюторское соглашение с ARTEC IT Solutions, ведущим производителем комплексных решений для управления и хранения данными.

Комплексные решения ARTEC IT Solutions позволяют компаниям обеспечить сбор, хранение и архивирование данных в соответствии с законодательством. Модульная система управления данными ARTMA EMA дополняется высокопроизводительным запоминающим устройством VSTOR и межсетевым интерфейсом Firegate с надежной вычислительной технологией ARTEC для безопасного подключения облачных сервисов.

Все решения доступны как локально, так и в надежных ЦОД-х ARTEC. Их легко интегрировать в существующие системы SAP, а также в другие специализированные приложения / портальные решения с помощью средств интеграции ARTEC SMART.