Softprom и Teramind объявили о сотрудничестве

Softprom, Value Added IT дистрибьютор в странах СНГ и Европы, и известный поставщик решений для обнаружения внутренних угроз и предотвращения потери данных Teramind подписали партнерский договор. Softprom займется продвижением решений Teramind на рынок 16 стран СНГ и Европы. Как никогда востребованные в настоящее время, решения Teramind помогают предприятиям всех уровней в решении проблем потери данных, кибербезопасности, соблюдения нормативных требований, включая GDPR, HIPAA, PCI DSS и ISO 27001.

Удаленная работа имеет много преимуществ, но вместе с тем несет новые риски. И здесь важное значение приобретают решения Teramind для мониторинга сотрудников, с мощными функциями обнаружения угроз изнутри, анализа производительности и учета рабочего времени. Softprom предлагает решения Teramind для организаций любого уровня:

Teramind Starter — многофункциональное решение для мониторинга сотрудников с ощутимыми бизнес-преимуществами. Это доступный вариант для малых предприятий или компаний с ограниченным бюджетом с мощными функциями, такими как отслеживание активности в режиме реального времени, захват и воспроизведение видео, и набором инструментов для оптимизации производительности.

Teramind UAM – решение объединяет на одной платформе средства для мониторинга активности пользователей, соблюдения политик и правил, аудита, UBA, аналитики поведения и производительности. Решение Teramind UAM/User Behavior Analytics (UBA/UEBA) поставляется со всем необходимым для мониторинга сотрудников, стороннего мониторинга, обнаружения внутренних угроз и оптимизации производительности рабочего места.

Teramind DLP — «ориентированное на пользователя» решение по предотвращению потери данных выходит за рамки традиционных подходов DLP. Дополнительно проводит интеллектуальный поведенческий анализ для выявления активностей, основанных на «человеческом факторе», таких, как злонамеренные действия, ошибки, что позволяет реализовать эффективную защиту от утечек данных и других попыток проникновения.

Платформа Teramind доступна в облачном, локальном и частном облачном вариантах развертывания для удовлетворения требований любой организации.