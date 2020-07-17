Смартфон iQOO U1: Snapdragon 720G и тройная камера за 171 доллар

Бренд iQOO представил бюджетную модель смартфона под названием iQOO U1. Устройство оборудовано 6,53-дюймовым IPS-дисплеем формата Full HD+. Панель занимает 90,72% площади фронтальной поверхности.

Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 720G, содержащий восемь вычислительных ядер Kryo 465 с тактовой частотой до 2,3 GHz, графический ускоритель Adreno 618 и 4G-модем Snapdragon X15 LTE. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 6 или 8 Gb, встроенного накопителя UFS 2.1 — 64 или 128 Gb.

Основная камера представлена тремя датчиками: 48 Мп основной, 2 Мп макромодуль и 2 Мп боке. В левом верхнем углу экрана предусмотрено небольшое отверстие для фронтальной камеры разрешением 8 Мп.

За автономность устройства отвечает аккумулятор емкостью 4500 мА·ч, поддерживающий быструю зарядку мощностью 18 Вт. В оснащение входят: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS, USB Type-C, 3,5-мм аудиоразъем. Сканер отпечатков пальцев установлен на боковой грани. Габариты составляют 162,05 × 76,61 × 8,46 мм, вес — 190 гр. Применена операционная система Android 10 с надстройкой iQOO UI.

Новинка будет предлагаться в трех вариантах цветового исполнения — Star Blue, Secret Black и Sunny Frost White.

Стоимость смартфона iQOO U1 в модификации 6/64 Gb памяти составляет 171 доллар. Версия 6/128 Gb будет предложена за 200 долларов, 8/128 Gb – за 228 долларов. Продажи в Китае начнутся 23 июля.