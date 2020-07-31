Сегодня отмечается День системного администратора

День системного администратора (в американском варианте — День благодарности системному администратору, System Administrator Appreciation Day) отмечается во всем мире каждую последнюю пятницу июля. Традицию отмечать его начали в США, позднее идею подхватили в других странах. В этом году праздник отмечается в 21-й раз!

Основателем Дня системного администратора стал американец Тед Кекатос (Ted Kekatos). Идею праздника ему подсказала печатная реклама обычного офисного принтера в одном из журналов. Как рассказал Тед Кекатос в одном из интервью, на рекламной странице был изображен IT-специалист, который сидел в своей каморке. К нему выстроилась очередь пользователей со всевозможными подарками: фруктами и цветами. Тогда американец посчитал, что неплохо бы это воплотить в реальность. Не хватало только повода — профессионального праздника. Кекатос зарегистрировал сайт sysadminday.com, на котором и предложил отмечать День благодарности системному администратору (System Administrator Appreciation Day) каждую последнюю пятницу июля.

У праздника есть официальный хэштег в Twitter (#SysAdminDay), группа в Facebook и страница в Wikipedia. С праздником!